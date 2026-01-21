Nach K.-o.-Tropfen-Verdacht in Stuttgart: Polizei gibt Ergebnisse bekannt

Stuttgart - Nach einer Reihe von Verdachtsfällen bei Veranstaltungen in Stuttgart hat die Polizei keine Nachweise für den Einsatz von K.-o.-Tropfen.

Die meist geschmacks- und geruchslosen K.-o.-Tropfen schütten Täter in einem unbeobachteten Moment in das Getränk ihrer Opfer. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Untersuchung der Blut- und Urinproben hätte keine Hinweise auf K.-o.-Tropfen ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Prüfung der Proben, die nach einem Motorsport-Event genommen wurden, ist demnach aber noch nicht ganz abgeschlossen. Hier stehen noch Untersuchungen aus.

Nach mehreren Veranstaltungen im Herbst hatte es den Verdacht gegeben, dass Besuchern K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Nach einem Motorsport-Event in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle hatten mehrere Menschen über Unwohlsein, Ohnmacht und Schwindel geklagt.

Zuvor waren auf einer Stuttgarter Halloween-Party mehrere Menschen zusammengebrochen. Auch auf dem Cannstatter Volksfest im September hatte es Verdachtsfälle von K.-o.-Tropfen gegeben.

Die Polizei hatte bei den Betroffenen Blut- und Urinproben genommen. Die Auswertung solcher Proben kann aber mehrere Wochen dauern. Die Polizei schickt sie dafür ans Chemische Untersuchungsamt.