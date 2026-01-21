Stuttgarter Bäder passen Preise an: So viel kostet Schwimmen ab Februar

Stuttgart - Wer in Stuttgart gerne schwimmen geht oder in den Thermen entspannt, muss sich ab dem 2. Februar auf neue Tarife einstellen.

Ein Besuch in Stuttgarts Schwimmbädern wird teurer. © Bernd Weißbrod/dpa

Damit reagiert die Landeshauptstadt auf die anhaltend hohen Kosten für Energie, Personal und den allgemeinen Betrieb der Anlagen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Trotz der Erhöhung bleibt der Schwimmbadbesuch ein subventioniertes Angebot, da die Stadt Stuttgart weiterhin rund die Hälfte der Gesamtkosten aus dem Haushalt beisteuert, um die Preise für die Bürger moderat zu halten.

In den klassischen Hallen- und Freibädern steigt der Einzeleintritt für Erwachsene von bisher fünf Euro auf künftig 5,50 Euro. Für ermäßigte Tickets werden ab Februar 3,50 Euro statt der bisherigen drei Euro fällig.

Auch die Mehrfachkarten, bei denen man zehn Eintritte bezahlt und den elften geschenkt bekommt, werden teurer und kosten künftig 55 Euro beziehungsweise 35 Euro in der ermäßigten Variante.

Die Saisonkarte für die Freibadsaison bleibt preislich stabil und wird weiterhin für 120 Euro sowie 55 Euro für Ermäßigte angeboten.