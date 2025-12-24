Kopf aus, Zauber an: Ausflugstipps über die Feiertage in Stuttgart
Stuttgart - Jede Menge Essen und ein Verwandtschafts-Marathon - irgendwann reicht es auch mal mit dem Rumsitzen! Wer an den Feiertagen rauswill, erhält hier drei Highlights in Stuttgart.
Christmas Garden in der Wilhelma
Für einen romantischen Ausklang der Feiertage bietet sich der Christmas Garden in der Wilhelma an. Während die Tore an Heiligabend geschlossen bleiben, verwandelt sich der Park am 25. und 26. Dezember jeweils von 17 bis 21.30 Uhr in ein glitzerndes Lichtermeer mit passender Musik.
Der zwei Kilometer lange Rundweg ist ein toller Kontrast zum Weihnachtsstress.
Die Tickets kosten für Erwachsene an den Feiertagen rund 20,50 Euro (online meist etwas günstiger als an der Abendkasse).
Es empfiehlt sich, vorab ein Zeitfenster zu buchen.
Weihnachtszirkus auf dem Wasen
Wer es lieber warm und spektakulär mag, sollte den Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen besuchen. Hier erwartet Euch Akrobatik auf Weltklasse-Niveau mit Gewinnern aus Monte-Carlo.
Am 24. Dezember startet die Vorstellung um 14 Uhr, am ersten Feiertag gibt es Shows um 15 Uhr und 19.30 Uhr und am zweiten Feiertag zusätzlich noch um 10.30 Uhr.
Da es sich um eine internationale Top-Produktion handelt, variieren die Ticketpreise je nach Kategorie stark und liegen meist zwischen rund 35 und 85 Euro.
"Wintertraum" auf dem Schlossplatz
Wenn Ihr am Heiligen Morgen vor der Bescherung noch ein bisschen den Kopf freibekommen möchtet, ist der "Wintertraum" auf dem Stuttgarter Schlossplatz die perfekte Adresse.
In diesem Jahr gibt es dort statt einer Eisfläche eine Rollschuhbahn, was für echtes Disco-Feeling sorgt.
Am 24. Dezember kannst Du dort von 11 bis 15 Uhr Deine Runden drehen, an den beiden Weihnachtsfeiertagen ist jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist komplett kostenlos. Rollschuhe können für 6 Euro (Erwachsene) vor Ort ausgeliehen werden.
Egal ob Rollschuh-Action am Morgen oder Lichterglanz am Abend - TAG24 wünscht Euch frohe Weihnachten!
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Jens Kalaene/dpa/ZB, Annette Riedl/dpa