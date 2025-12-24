Kopf aus, Zauber an: Ausflugstipps über die Feiertage in Stuttgart

Jede Menge Essen und ein Verwandtschafts-Marathon: Wer an den Feiertagen rauswill, erhält hier drei Highlights in Stuttgart.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Jede Menge Essen und ein Verwandtschafts-Marathon - irgendwann reicht es auch mal mit dem Rumsitzen! Wer an den Feiertagen rauswill, erhält hier drei Highlights in Stuttgart.

Christmas Garden in der Wilhelma

Wenn es dunkel wird, verwandelt sich die Wilhelma in ein glitzerndes Lichtermeer. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa Für einen romantischen Ausklang der Feiertage bietet sich der Christmas Garden in der Wilhelma an. Während die Tore an Heiligabend geschlossen bleiben, verwandelt sich der Park am 25. und 26. Dezember jeweils von 17 bis 21.30 Uhr in ein glitzerndes Lichtermeer mit passender Musik. Der zwei Kilometer lange Rundweg ist ein toller Kontrast zum Weihnachtsstress. Die Tickets kosten für Erwachsene an den Feiertagen rund 20,50 Euro (online meist etwas günstiger als an der Abendkasse). Stuttgart Notfall an Weihnachten? Diese Praxen und Apotheken haben in Stuttgart geöffnet Es empfiehlt sich, vorab ein Zeitfenster zu buchen.

Weihnachtszirkus auf dem Wasen

Der Zirkus auf dem Wasen ist perfekt für Familien, die dem grauen Wetter entfliehen wollen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa/ZB Wer es lieber warm und spektakulär mag, sollte den Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen besuchen. Hier erwartet Euch Akrobatik auf Weltklasse-Niveau mit Gewinnern aus Monte-Carlo. Am 24. Dezember startet die Vorstellung um 14 Uhr, am ersten Feiertag gibt es Shows um 15 Uhr und 19.30 Uhr und am zweiten Feiertag zusätzlich noch um 10.30 Uhr. Da es sich um eine internationale Top-Produktion handelt, variieren die Ticketpreise je nach Kategorie stark und liegen meist zwischen rund 35 und 85 Euro.

"Wintertraum" auf dem Schlossplatz