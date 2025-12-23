Ungewöhnliches Himmelsleuchten über Stuttgart gesichtet: Waren es Polarlichter?

Stuttgart - Ein ungewöhnliches Himmelsleuchten hat in der Nacht auf Dienstag in Stuttgart für Aufsehen gesorgt.

Über dem Nachthimmel in Stuttgart war in der Nacht auf Dienstag ein violettes Leuchten zu sehen. © Andreas Rosar/dpa

Über dem Stadtteil Bad Cannstatt war ein violettes Licht zu erkennen, wie Fotos und Videos zeigen. Es war weithin zu sehen.

Es handelte sich aber nicht um Polarlichter: Diese habe es in der Nacht zum Dienstag über Baden-Württemberg definitiv nicht gegeben, sagte die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke, auf Anfrage.

Mit höchster Wahrscheinlichkeit wurde das Himmelsleuchten von einem Speziallicht der MHP-Arena verursacht.