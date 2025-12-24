Notfall an Weihnachten? Diese Praxen und Apotheken haben in Stuttgart geöffnet

Medizinischer Notfall in Stuttgart? Diese Ärzte und Apotheken haben an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Da auch an Weihnachten mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein kann, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch an Heiligabend sowie den Weihnachtsfeiertagen in Stuttgart geöffnet haben.

Wer verletzt ist, kann sich an eine Notfallpraxis wenden oder im absoluten Notfall die 110 wählen.
Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) sind mehrere Praxen und Kliniken in Bereitschaft.

Folgende Ambulanzen in Stuttgart sind auch über Weihnachten im Einsatz:

  • Notfallpraxis am Marienhospital von 7 Uhr bis Mitternacht (Stuttgart-Süd, Böheimstraße 37, Tel.: 0711/64892228)
  • Notfallpraxis für Kinder am Klinikum Stuttgart/Olgahospital von 9 bis 22 Uhr (Kriegsbergstraße 62, Tel.: 0711/27873011)
  • Notfallpraxis für Augen am Katharinenhospital von 8 bis 22 Uhr (Kriegsbergstraße 60, Tel.: 0711 6692180)
Der Patientenservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung steht rund um die Uhr unter der Rufnummer
116 117 zur Verfügung. In absoluten medizinischen Notfällen bitte die Notrufnummer 112 verständigen.

Welche Apotheken übernehmen in Stuttgart den Notdienst?

In Stuttgart bieten einige Apotheken einen Notdienst an.
Sollten Euch über die Feiertage wichtige Medikamente ausgehen, bieten auch einige Apotheken eine Notdienstversorgung an.

Laut Apothekennotdienst Stuttgart sind über Weihnachten folgende Apotheken geöffnet:

Heiligabend (24. Dezember) ab 8.30 Uhr:

Erster Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ab 8.30 Uhr:

  • Birkenwald-Apotheke (Helfferichstraße 12, Tel.: +49 711 251539)

  • Linden-Apotheke Stuttgart (Gablenberger Hauptstraße 75, Tel.: +49 711 4870715)

  • Apotheke im E-Center Feuerbach (Stuttgarter Straße 46, Tel.: +49 711 80609990)

  • Apotheke am Marktplatz Wangen (Ulmer Straße 363, Tel.: +49 711 422205)

  • Stadt-Apotheke Zuffenhausen (Unterländer Straße 55, Tel.: +49 711 871084)

Zweiter Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) ab 8.30 Uhr:

Weitere Informationen sowie die Notdienst-Suche findet Ihr auf aponet.de.

Wichtige Medikamente im Medizinschrank können auch über die Weihnachtsfeiertage unbemerkt ausgehen.
Wenn Leistungen einer Apotheke zu Notdienstzeiten in Anspruch genommen werden, fallen Gebühren an. Diese Notdienstgebühr ist gesetzlich auf einmalig 2,50 Euro festgelegt.

TAG24 wünscht Euch frohe Weihnachten und bleibt gesund!

