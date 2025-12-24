Notfall an Weihnachten? Diese Praxen und Apotheken haben in Stuttgart geöffnet
Stuttgart - Da auch an Weihnachten mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein kann, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch an Heiligabend sowie den Weihnachtsfeiertagen in Stuttgart geöffnet haben.
Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) sind mehrere Praxen und Kliniken in Bereitschaft.
Folgende Ambulanzen in Stuttgart sind auch über Weihnachten im Einsatz:
- Notfallpraxis am Marienhospital von 7 Uhr bis Mitternacht (Stuttgart-Süd, Böheimstraße 37, Tel.: 0711/64892228)
- Notfallpraxis für Kinder am Klinikum Stuttgart/Olgahospital von 9 bis 22 Uhr (Kriegsbergstraße 62, Tel.: 0711/27873011)
- Notfallpraxis für Augen am Katharinenhospital von 8 bis 22 Uhr (Kriegsbergstraße 60, Tel.: 0711 6692180)
Welche Apotheken übernehmen in Stuttgart den Notdienst?
Sollten Euch über die Feiertage wichtige Medikamente ausgehen, bieten auch einige Apotheken eine Notdienstversorgung an.
Laut Apothekennotdienst Stuttgart sind über Weihnachten folgende Apotheken geöffnet:
Heiligabend (24. Dezember) ab 8.30 Uhr:
- Apotheke am Rotebühlplatz (Marienstraße 6, Tel.: +49 711 617279)
Nordbahnhof-Apotheke (Nordbahnhofstraße 61, Tel.: +49 711 2569159)
Waldau-Apotheke Degerloch (Epplestraße 3, Tel.: +49 711 760624)
Atlas-Apotheke Freiberg (Adalbert-Stifter-Straße 101, Tel.: +49 711 841023)
Neugereut-Apotheke (Flamingoweg 8, Tel.: +49 711 536262)
Erster Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ab 8.30 Uhr:
Birkenwald-Apotheke (Helfferichstraße 12, Tel.: +49 711 251539)
Linden-Apotheke Stuttgart (Gablenberger Hauptstraße 75, Tel.: +49 711 4870715)
Apotheke im E-Center Feuerbach (Stuttgarter Straße 46, Tel.: +49 711 80609990)
Apotheke am Marktplatz Wangen (Ulmer Straße 363, Tel.: +49 711 422205)
Stadt-Apotheke Zuffenhausen (Unterländer Straße 55, Tel.: +49 711 871084)
Zweiter Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) ab 8.30 Uhr:
Charlotten-Apotheke Stuttgart (Charlottenstraße 21 C, Tel.: +49 711 240640)
Apotheke am Marienplatz (Marienplatz 4, Tel.: +49 711 6077911)
Bären-Apotheke Vaihingen (Katzenbachstraße 44, Tel.: +49 711 731871)
Freihof-Apotheke Stammheim (Freihofstraße 32, Tel.: +49 711 801232)
Weitere Informationen sowie die Notdienst-Suche findet Ihr auf aponet.de.
Wenn Leistungen einer Apotheke zu Notdienstzeiten in Anspruch genommen werden, fallen Gebühren an. Diese Notdienstgebühr ist gesetzlich auf einmalig 2,50 Euro festgelegt.
TAG24 wünscht Euch frohe Weihnachten und bleibt gesund!
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Sven Hoppe/dpa