Notfall an Weihnachten? Diese Praxen und Apotheken haben in Stuttgart geöffnet

Medizinischer Notfall in Stuttgart? Diese Ärzte und Apotheken haben an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Da auch an Weihnachten mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein kann, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch an Heiligabend sowie den Weihnachtsfeiertagen in Stuttgart geöffnet haben.

Welche Apotheken übernehmen in Stuttgart den Notdienst?

Wichtige Medikamente im Medizinschrank können auch über die Weihnachtsfeiertage unbemerkt ausgehen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa