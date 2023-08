Noch in diesem Jahr: Party-Laura verleiht Kings Club neues Leben!

Stuttgart - Gute Nachrichten für alle schwäbischen Feierbiester! Der legendäre Stuttgarter Kings Club steht vor der Wiedereröffnung. Chefin Laura Halding-Hoppenheit (80) hat bereits Investoren für den Tanz-Tempel an Land gezogen.

Die exzentrische Halding-Hoppenheit berichtet von größeren Komplikationen, die so niemand vorhersehen konnte: "Das ganze Haus wurde zunächst saniert. Aber durch die Arbeiten gab es dann größere Schäden in den Toiletten oder in der Lüftungsanlage."

Sie hat wahrlich gefehlt: Die renommierte Stuttgarter Schwulen-Disco Kings Club geht nach über dreijähriger Abstinenz wieder an den Start.

Volle Hütte im Stuttgarter Kings Club: Bald könnte es wieder so weit sein. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Dann ging es, wie fast immer im Leben, ums Geld. Mehrere Hunderttausend Euro Schaden seien laut Halding-Hoppenheit entstanden, für die plötzlich niemand aufkommen wollte.

Jetzt also der große Durchbruch: "Ich habe in ganz Deutschland nach Partnern gesucht und schon welche gefunden. Sie bleiben vorerst im Hintergrund", will die Chefin trotz positiver Signale noch nicht konkret werden.

Erfreulich: Elektrische Leitungen seien bereits in Arbeit und auch die Toiletten und die Tanzfläche sollen Gestalt annehmen.

Wie die 80-Jährige mitteilen lässt, soll die große Wiederöffnung noch Ende des Jahres stattfinden. Wie groß die Vorfreude darauf wirklich ist, kann die Chefin nicht verbergen: "Aus ganz Deutschland bekomme ich Anrufe von Menschen, die zur Comeback-Party kommen wollen."

Halding-Hoppenheit hat sich längst als "Mutter der Schwulen" einen Namen gemacht. Kein Wunder, dass es an Prominenz in ihrem pompösen Klub nie fehlen durfte: So waren Modezar Harald Glööckler (58), Hollywood-Star und Ex-Affäre Helmut Berger (†78), Promi-Friseur Udo Walz (†76) oder Travestie-Stars wie Lilo Wanders (67) und Romy Haag (75) einstige Stammgäste.

Es ist gewiss nicht ausgeschlossen, dass ein Teil von ihnen wohl zur großen Eröffnungs-Party wieder an den Neckar kommen wird.