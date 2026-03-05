Olivia von Platen nach Fehlgeburt wieder schwanger: So fühlt sie sich
Stuttgart - Olivia von Platen (29) erwartet ihr drittes Kind. Nach einer Fehlgeburt ist die Influencerin verunsichert. Ihre Follower lässt sie an ihren Gefühlen teilhaben.
"Ich bin in der neunten Woche schwanger und das ist mein erstes Schwangerschaftsupdate", steigt Olivia von Platen in ihr Reel bei Instagram ein. Mit einem wöchentlichen Schwangerschaft-Update will die Stuttgarterin ihre Follower auf dem Laufenden halten.
Es ist ihre dritte Schwangerschaft mit Ehemann und ehemaligem Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61) und diesmal sei wieder alles anders. In den ersten Wochen sei ihr schlecht gewesen, doch plötzlich fühlte sie sich viel besser. Nach einer Fehlgeburt war die 29-Jährige verunsichert. Sie hatte Sorge, auch das Baby in ihrem Bauch wieder zu verlieren.
"Als es mir plötzlich besser ging, hab ich so Panik bekommen, dass ich direkt einen Frauenarzttermin ausgemacht hab, um zu schauen, ob es dem Baby gut geht."
Die neunte Woche ist für die Influencerin eine "Horror-Woche", denn in der vorigen Schwangerschaft hatte das Baby in dieser Woche keinen Herzschlag mehr.
Angst, das Baby wieder zu verlieren
"In dem Moment ist so viel Anspannung von mir abgefallen. Manchmal braucht man einfach diese kurze Bestätigung, um wieder durchatmen zu können", erklärt die werdende Dreifach-Mama ihren Schritt.
Olivia will den Kritikern, die finden, zu viele Ultraschalltermine seien schädlich fürs Baby, den Wind aus den Segeln nehmen: "Die Stresshormone, die ich ausgeschüttet hätte, wenn ich die Gewissheit nicht gehabt hätte, wären bestimmt schlimmer gewesen. Es ist kein Babykino."
Sie könne ihre neue Lebensenergie nun genießen. "Ich weiß, es ist alles in Ordnung, obwohl die Übelkeit plötzlich verschwinden ist."
"Durch die Übelkeit habe ich schon vier Kilo zugenommen", sagt Olivia lachend. Zu essen, insbesondere hochkalorische Getränke zu trinken, habe ihr geholfen. Die Zweifach-Mama hat den Verdacht, dass die Übelkeit mit dem Blutzucker zusammenhängt.
Doch in der Nacht habe sie sehr schlecht geschlafen und die Übelkeit sei zurück. "Es ist eben wellenartig", erklärt sie.
Die Eltern haben bereits zwei Töchter. Ob es wieder ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen die beiden noch nicht.
Titelfoto: Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen