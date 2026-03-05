Olivia von Platen nach Fehlgeburt wieder schwanger: So fühlt sie sich

Stuttgart - Olivia von Platen (29) erwartet ihr drittes Kind. Nach einer Fehlgeburt ist die Influencerin verunsichert. Ihre Follower lässt sie an ihren Gefühlen teilhaben.

Olivia von Platen (29) erwartet ihr drittes Kind, doch die Sorge schwingt mit. © Screenshot: instagram/olivia_von_platen

"Ich bin in der neunten Woche schwanger und das ist mein erstes Schwangerschaftsupdate", steigt Olivia von Platen in ihr Reel bei Instagram ein. Mit einem wöchentlichen Schwangerschaft-Update will die Stuttgarterin ihre Follower auf dem Laufenden halten.

Es ist ihre dritte Schwangerschaft mit Ehemann und ehemaligem Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61) und diesmal sei wieder alles anders. In den ersten Wochen sei ihr schlecht gewesen, doch plötzlich fühlte sie sich viel besser. Nach einer Fehlgeburt war die 29-Jährige verunsichert. Sie hatte Sorge, auch das Baby in ihrem Bauch wieder zu verlieren.

"Als es mir plötzlich besser ging, hab ich so Panik bekommen, dass ich direkt einen Frauenarzttermin ausgemacht hab, um zu schauen, ob es dem Baby gut geht."

Die neunte Woche ist für die Influencerin eine "Horror-Woche", denn in der vorigen Schwangerschaft hatte das Baby in dieser Woche keinen Herzschlag mehr.