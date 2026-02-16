"Sandra wird 50"-Ballon fliegt 200 Kilometer weit und landet am Flughafen

Stuttgart - Kurioser Fund am Stuttgarter Flughafen: Die Bundespolizei sicherte am Sonntag einen Luftballon, der mit der Aufschrift "Sandra wird 50" und einer Postkarte versehen war.

Der Ballon überflog den Rollweg und landete auf dem Flughafen-Gelände in Stuttgart. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der mit Helium gefüllte Ballon hatte eine beeindruckende Reise hinter sich. Gestartet war er bereits am Samstag in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Wiesbaden. Stolze 200 Kilometer legte der Geburtstagsballon zurück, bevor er im Tiefflug das Rollfeld in Stuttgart überquerte und schließlich neben einem Schneeräumfahrzeug "landete".

Der Ballon wurde laut Bundespolizei sichergestellt und ein unkontrollierter Weiterflug unterbunden.

Die angehängte Postkarte wurde nicht etwa geschreddert, sondern geht nun mit herzlichen Glückwünschen der Beamten zurück an das Geburtstagskind.