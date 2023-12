Langweilige Weihnachtszeit? Das könnt Ihr und Eure Familie in Stuttgart unternehmen!

Stuttgart - Weihnachtsessen Kochen, Christbaum schmücken und Familie bespaßen: An Weihnachten sehnen sich viele nach einem kleinen Tapetenwechsel! Damit Euch zwischen Heiligabend und Silvester nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir hier ein paar Ausflugsempfehlungen in und um Stuttgart für Euch zusammengestellt.

Wirkt die Heizungsluft erdrückend, sind ausgiebige Spaziergänge genau das Richtige. Hierfür sind der Stuttgarter Schlossgarten, der Höhenpark in Killesberg sowie der Rosensteinpark passende Ausflugsziele. Doch auch der Weißenburgpark sowie Kurpark in Bad Cannstatt bieten eine perfekte Auszeit vom Weihnachtstrubel.

Die Sternwelt, die im Planetarium zu betrachten ist, begeistert Groß und Klein. © Hendrik Schmidt/dpa

Für einen Tag nach den Sternen greifen? Das könnt Ihr im Planetarium in Stuttgart zumindest annähernd erreichen. Auch zwischen den Jahren erwarten Euch hier beeindruckende Veranstaltungen für Groß und Klein.

In einer Stuttgart-Premiere startet am 26. sowie 30. Dezember um 18 Uhr eine der erfolgreichsten Fulldome-Musikshows aller Zeiten. Bei "Queen - Heaven" singen und tanzen Freddie Mercury (†45) und Band über die 360-Grad-Kuppel des Planetariums.

Ein weiteres Musikhighlight am 29. Dezember um 20 Uhr verzaubert die Besucher in die Welt der britischen Rockband Pink Floyd. Mit der 360-Grad-Projektion sowie der unvergleichlichen Tonqualität werden Rockfans nicht enttäuscht.

Auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz. Kinder ab fünf Jahren können bei "Polaris und das Geheimnis der Nacht" am 26. Dezember (13.30 Uhr), am 27. Dezember (11.30 Uhr) sowie am 28. Dezember (15 Uhr) in die Welt eines wissensdurstigen Pinguins eintauchen. Dieser reist nicht nur durch das faszinierende Weltall, sondern lernt dabei auch viel Neues.

Die Vorstellungen "Plötzlich Astronaut" am 26. Dezember (15 Uhr), "Der Stern von Bethlehem" am 26. Dezember (16.30 Uhr) sowie "Der Weihnachtsstern" am 27. Dezember (15 Uhr) bieten weitere tolle Möglichkeiten, um die Kleinsten von der Welt der Sterne zu begeistern.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen sowie Eintrittskarten findet Ihr online.