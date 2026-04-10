Leiche nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gefunden

Karlsruhe - Am Freitag ist in einem Nebengebäude des Karlsruher Hauptbahnhofs eine männliche Leiche gefunden worden.

Die Polizei machte noch keine Angaben, bei wem es sich um den Toten handelt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Tote wurde laut Polizei gegen 8.30 Uhr entdeckt. Wie der Mann sein Leben verlor, ist noch unklar.

Um wen es sich bei der Leiche handelt, ist ebenfalls noch unbekannt. Auch wer ihn gefunden hat, ist derzeit unklar.