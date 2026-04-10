Leiche nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gefunden
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Karlsruhe - Am Freitag ist in einem Nebengebäude des Karlsruher Hauptbahnhofs eine männliche Leiche gefunden worden.
Der Tote wurde laut Polizei gegen 8.30 Uhr entdeckt. Wie der Mann sein Leben verlor, ist noch unklar.
Um wen es sich bei der Leiche handelt, ist ebenfalls noch unbekannt. Auch wer ihn gefunden hat, ist derzeit unklar.
Dem ersten Eindruck zufolge könnte es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa