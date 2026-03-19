18-Jähriger rast, driftet und gefährdet andere Fahrer: Polizei beschlagnahmt seinen BMW für sechs Monate!

Bad Mergentheim - Die Polizei beschlagnahmt den BMW eines 18-Jährigen, der sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat. Der junge Mann wird das Auto erst in sechs Monaten wiederbekommen.

Die Polizei beschlagnahmte den BMW des jungen Fahrers. © Polizeipräsidium Heilbronn

Der Polizei fiel der 18-jährige 3er-BMW-Fahrer in den letzten Monaten immer wieder durch sein gefährliches Fahrverhalten auf. Der Fahranfänger beging zahlreichen Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie die Polizei mitteilt.

Insbesondere in Bad Mergentheim fuhr er zu schnell, driftete, verursachte unnötig Lärm und startete gefährliche Überholmanöver.

Zudem beschwerten sich auch mehrere Bürger über ihn. Der Fahranfänger beleidigte oder nötigte mindestens zwei Autofahrer, die ihn auf sein Fehlverhalten hinwiesen.

Die Beamten führten "verkehrserzieherische Gespräche" mit dem 18-Jährigen, doch dieser blieb uneinsichtig.

An einem Tag wurde er sogar zweimal beim "Driften" erwischt. Der 18-Jährige war laut Polizei uneinsichtig und hat ein hohes Gefährdungspotenzial.