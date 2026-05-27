Kran kommt Oberleitung zu nah: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Backnang - Schwerer Arbeitsunfall in Backnang: Zwei Arbeiter sind am Mittwochmittag bei Arbeiten auf einem gesperrten Abschnitt der B14 schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf Höhe Backnang-Mitte.

Der Kran war bei den Bauarbeiten einer Stromleitung zu nah gekommen. © 7aktuell.de/Kevin Lermer

Laut Polizei waren Arbeiter damit beschäftigt, Betonteile mithilfe eines Krans zu verladen. Dabei kam der Kran offenbar in die Nähe einer Oberleitung. Plötzlich entstand ein gefährlicher Strombogen – mit dramatischen Folgen.

Zwei Arbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe des Krans auf der Fahrbahn befanden, wurden durch den Stromschlag schwer verletzt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.

Die beiden Verletzten mussten sofort mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden.