Kran kommt Oberleitung zu nah: Zwei Arbeiter schwer verletzt
Backnang - Schwerer Arbeitsunfall in Backnang: Zwei Arbeiter sind am Mittwochmittag bei Arbeiten auf einem gesperrten Abschnitt der B14 schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf Höhe Backnang-Mitte.
Laut Polizei waren Arbeiter damit beschäftigt, Betonteile mithilfe eines Krans zu verladen. Dabei kam der Kran offenbar in die Nähe einer Oberleitung. Plötzlich entstand ein gefährlicher Strombogen – mit dramatischen Folgen.
Zwei Arbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe des Krans auf der Fahrbahn befanden, wurden durch den Stromschlag schwer verletzt.
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.
Die beiden Verletzten mussten sofort mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden.
Die genaue Ursache des schweren Arbeitsunfalls ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de/Kevin Lermer