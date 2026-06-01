Vor den Augen seiner Familie: Mann beim Picknicken von Ast erschlagen

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Ein 76-Jähriger ist bei einem Ausflug im Rotwildpark in Stuttgart von einem herunterfallenden Ast erschlagen worden.

Von Marcel Gnauck

Stuttgart - Ein Senior ist bei einem Ausflug in einem Stuttgarter Wald von einem herunterfallenden Ast erschlagen worden.

Offenbar wollte die Gruppe Picknicken, als das Unglück passierte.
Offenbar wollte die Gruppe Picknicken, als das Unglück passierte.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Der 76-Jährige sei am Samstag im Rotwildpark mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Offenbar war die Gruppe beim Picknicken.

Der Ast brach demnach in einer Baumkrone ab und traf den Senior.

Die 75 Jahre alte Ehefrau habe bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten, wie der Sprecher weiter ausführte.

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Sein erwachsener Sohn blieb unverletzt. Zuvor hatte die "Bild" über den Vorfall berichtet. 

Jetzt muss ermittelt werden, wie es dazu kommen konnte.

Jetzt muss ermittelt werden, wieso der Ast plötzlich abbrach.
Jetzt muss ermittelt werden, wieso der Ast plötzlich abbrach.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Der Stuttgarter Rotwildpark ist bei vielen Menschen ein beliebtes Ausflugsziel im Westen von Stuttgart.

In dem Waldstück liegt unter anderem das in der Region bekannte Bärenschlössle.

Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat

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