Hiobsbotschaft: Stuttgarter Kult-Mineralbad Berg bleibt geschlossen

Stuttgart - Das beliebte Mineralbad Berg in Stuttgart bleibt infolge eines Wasserrohrbruchs wohl den ganzen Sommer geschlossen.

Freibadgäste schauen in die Röhre: Das Mineralbad Berg bleibt den ganzen Sommer geschlossen. © Bernd Weißbrod/dpa

Der Wasserschaden im Technikbereich von Mitte Mai sei so massiv, dass der Badebetrieb voraussichtlich in den nächsten Monaten nicht aufgenommen werden könne, teilte die Kommune mit.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai gab es einen Defekt an der Hauptwasserleitung eines Versorgungsunternehmens. Das Wasser flutete den Technikbereich des Bades, und ein Kellerbereich von mehr als 1000 Quadratmetern stand zum Teil über einen Meter unter Wasser.

Nach einer ersten Einschätzung seien die Schäden an Gebäudestruktur und Badewassertechnik so umfangreich, dass eine Wiederinbetriebnahme vor Ende der Sommersaison nicht möglich sei, hieß es.

Viele Anlagen müssten gereinigt, getrocknet und größtenteils repariert oder komplett ersetzt werden; einzelne Ersatzteile seien spezieller Anfertigung.

Ein konkreter Wiedereröffnungstermin kann derzeit nicht genannt werden, wie die Kommune weiter mitteilte. Geöffnet bleibe die barrierefrei zugängliche Außengastronomie mit den Sportanlagen und den anliegenden Grünflächen.