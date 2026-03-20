Achtung Autofahrer in Stuttgart: Wagenburgtunnel in den Osterferien gesperrt

Stuttgart - Der Wagenburgtunnel wird für Sanierungsarbeiten vom 30. März bis 11. April voll gesperrt.

Der Tunnel kann über eine ausgeschriebene Umleitung umfahren werden. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Der Tunnel wird am 30. März um 7 Uhr morgens gesperrt, teilt die Stadt Stuttgart mit.

Im Bereich des Ostportals, der aktuell mit einem Gerüst gesichert ist, werden Schäden repariert. Außerdem werden großflächig kaputte Fliesen an den Tunnelwänden entfernt.

Eine Umleitung wird eingerichtet.