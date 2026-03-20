Achtung Autofahrer in Stuttgart: Wagenburgtunnel in den Osterferien gesperrt
Stuttgart - Der Wagenburgtunnel wird für Sanierungsarbeiten vom 30. März bis 11. April voll gesperrt.
Der Tunnel wird am 30. März um 7 Uhr morgens gesperrt, teilt die Stadt Stuttgart mit.
Im Bereich des Ostportals, der aktuell mit einem Gerüst gesichert ist, werden Schäden repariert. Außerdem werden großflächig kaputte Fliesen an den Tunnelwänden entfernt.
Eine Umleitung wird eingerichtet.
Das Tiefbauamt bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Die Sperrung wird am 11. April um 12 Uhr wieder aufgehoben.
Titelfoto: Angelika Warmuth/dpa