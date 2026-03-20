Es ist so weit! Die Bäume aus der Dinosaurierzeit blühen in der Wilhelma

Stuttgart - Fans der wunderschönen Blüten aufgepasst: In der Wilhelma blühen dank sonnenreicher Tage die ersten Magnolien. Die Bäume sind schon über 100 Millionen Jahre auf der Welt vertreten.

Die Magnolien blühen noch vor dem Austreiben der Blätter. © © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Jeder Jahr lockt das farbenfrohe Schauspiel zahlreiche Besucher in den Stuttgarter Zoo Wilhelma, um die Blütenpracht zu fotografieren oder zu bestaunen.

"Das langgestreckte Oval des historischen Gartens verwandelt sich Schritt für Schritt in ein Meer von Farben und markiert damit für viele Besucherinnen und Besucher den botanischen Start in den Frühling", teilt die Wilhelma mit.

Das Besondere an den Magnolien ist, dass die Blüten vor dem Austreiben der Blätter aufgehen. Als Erstes blüht die Sternmagnolie vor dem Maurischen Landhaus mit schneeweißen Blütenblättern, danach die rosafarbenen und purpurnen Tulpenmagnolien.

In der Wilhelma blühen bald rund 90 Magnolien aus fast 30 verschiedenen Arten und Sorten.