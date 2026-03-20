Es ist so weit! Die Bäume aus der Dinosaurierzeit blühen in der Wilhelma
Stuttgart - Fans der wunderschönen Blüten aufgepasst: In der Wilhelma blühen dank sonnenreicher Tage die ersten Magnolien. Die Bäume sind schon über 100 Millionen Jahre auf der Welt vertreten.
Jeder Jahr lockt das farbenfrohe Schauspiel zahlreiche Besucher in den Stuttgarter Zoo Wilhelma, um die Blütenpracht zu fotografieren oder zu bestaunen.
"Das langgestreckte Oval des historischen Gartens verwandelt sich Schritt für Schritt in ein Meer von Farben und markiert damit für viele Besucherinnen und Besucher den botanischen Start in den Frühling", teilt die Wilhelma mit.
Das Besondere an den Magnolien ist, dass die Blüten vor dem Austreiben der Blätter aufgehen. Als Erstes blüht die Sternmagnolie vor dem Maurischen Landhaus mit schneeweißen Blütenblättern, danach die rosafarbenen und purpurnen Tulpenmagnolien.
In der Wilhelma blühen bald rund 90 Magnolien aus fast 30 verschiedenen Arten und Sorten.
Magnolien blühten schon bei den Dinosauriern
Die ältesten Magnolien sind bereits 170 Jahre alt und wurden noch von König Wilhelm I. von Württemberg gepflanzt. Die jüngsten Pflanzen wurden erst im Herbst gepflanzt.
Magnolien blühten schon, als die Dinosaurier noch lebten. Die Pflanzen gibt es seit mehr als 100 Millionen Jahren und werden daher von Botanikern als "lebende Fossilien" bezeichnet.
Die Pflanzen wollen aufwendig gepflegt werden, damit sie ihre wunderschöne Blütenpracht entfalten. Clemens Hartmann, Baumexperte in der Wilhelma, erklärt: "Unser Magnolienhain ist ein Kleinod, das gut gepflegt werden muss. Im vergangenen Jahr haben wir die Bewässerung von Magnolien und Rasen entkoppelt, um die Bäume noch zielgerichteter mit Wasser zu versorgen. Außerdem haben wir durch das Einbringen von Lauberde das Bodenleben vitalisiert."
Einige Magnolien sind weiß angestrichen, da insbesondere die hohen Temperaturen älteren Bäumen zu schaffen machen. Hartmann sagt: "Dort, wo aufgrund der bereits lichten Kronen zu viele Sonnenstrahlen auf Stamm und Äste strahlen, haben wir mit weißer Baumfarbe für Sonnenschutz gesorgt."
Titelfoto: © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann