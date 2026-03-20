Vorsicht Hundebesitzer! Hochsaison für Fuchsräude

Der Frühling ist da - und damit steigt die Gefahr, dass Füchse und auch Hunde oder Katzen an der von Milben verursachten Fuchsräude erkranken.

Von Anika von Greve-Dierfeld Karlsruhe - Der Frühling ist da - und damit steigt die Gefahr, dass Füchse und auch Hunde oder Katzen an der von Milben verursachten Fuchsräude erkranken. Derzeit sei Hochsaison, heißt es etwa aus dem Ortenaukreis. Wie gravierend ist das Problem?

Die Hautkrankheit Fuchsräude wird von Füchsen übertragen. Doch auch Hunde und Katzen können daran erkranken. © Patrick Pleul/dpa Wie viele Fälle von Fuchsräude gibt es bisher landesweit? "Belastbare Zahlen gibt es keine, da die Fuchsräude nicht meldepflichtig ist", erläutern Maximilian Lang, Wildtierbeauftragter des Ortenaukreises, und das Landwirtschaftsministerium. Eindeutig räudige Füchse würden von Jägern erkannt und nicht zur Untersuchung an die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) gesandt. Untersucht würden nur die unklaren Fälle. Fuchsräude ist eine Hautkrankheit, die durch eine Unterart der Grabmilben verursacht wird. Sie befallen vor allem Füchse, mitunter sind auch Steinmarder oder Waschbären betroffen. Aber auch Hunde oder Katzen können daran erkranken. Die Milben vermehren sich in der Haut der befallenen Tiere, es kommt zu Hautreizungen und Entzündungen. Die Tiere leiden stark unter Juckreiz, verletzen sich durch extremes Kratzen, ihr Fell fällt aus, die Tiere werden apathisch und wirken sehr krank.

Wo im Land ist die Krankheit stark verbreitet?