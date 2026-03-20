Polarlichter über Baden-Württemberg: Hier könnt Ihr sie vielleicht sehen

Heidelberg - Weil die Sonne in den vergangenen Stunden wieder recht aktiv war, steigt aktuell die Chance auf Polarlichter – auch im Südwesten .

In Oberried im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald leuchteten in der Nacht Polarlichter am Nachthimmel. © Valentin Gensch/dpa

Expertin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg rät daher: "Einfach mal schauen – aber nicht enttäuscht sein", sollten die Polarlichter nicht sichtbar werden.

Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen.

Das war nun wieder der Fall. Aber: "Die erwartete erste Schockfront kam heute früh an – aber erst, nachdem es hier schon hell war", sagt Björn Voss, Direktor des Hamburger Planetariums.

Abgesehen davon war die verursachte Reaktion des Erdmagnetfelds aber zu gering, als dass man – wenn es dunkel gewesen wäre – etwas gesehen hätte.