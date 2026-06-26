Böschung am Hauptbahnhof Stuttgart brennt: S-Bahnen stehen still

Stuttgart - Wegen eines Böschungsbrandes im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs kommt es zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Rund 30 Minuten standen alle S-Bahnen still. Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen. © Andreas Arnold/dpa

Das teilte die Feuerwehr auf X mit. Der Brand entstand demnach am Morgen im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und gaben Entwarnung.

Dabei sei der S-Bahnverkehr 30 Minuten stillgelegt worden, wodurch sich einfahrende Züge stauten.

Nach Auskunft der S-Bahn Stuttgart müssen Reisende auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen.

Besonders betroffen seien die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3, die zunächst nur halbstündig abfahren. Reisende sollen sich vor der Abfahrt online informieren.