Nina Chuba, SDP und Lottery Winners auf dem Kessel Festival: Ab heute geht die Party ab

Stuttgart - Am Wochenende findet das bekannte Kessel Festival in Stuttgart Bad Cannstatt statt. Gäste können sich auf Acts wie Carli oder Juli freuen.

Die Menge tobte 2025 auf dem Kessel Festival. © Kessel Fes­ti­val GmbH & Co. KG

Das Wochenende soll heiß werden und die Acts auf dem Festival sollen den Besuchern noch weiter einheizen.

Am Freitag startet auf der Haupttribüne Sakae ab 16 Uhr, weiter geht's mit Carli um 17 und um 18.45 Uhr mit den Lottery Winners.

Abkühlung verschaffen hoffentlich die Temperaturen bei Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), die erst um 20.30 Uhr startet.

Am Samstag treten SDP (Album "Die Wollen nur Spielen"), $oho Bani, Juli, Tiffany Aris und Aaron auf der Haupttribüne auf. Für fast jeden Musikgeschmack findet sich auf den verschiedenen Bühnen, der Kulturbühne, im Karle Kontainer Club, in Karls Tanzkutsche oder der Straßenmusikfestivalbühne etwas.

Im Sparta Sportpark lassen sich indes verschiedene sportliche Aktivitäten ausprobieren. Für die ganze Familie gibt es beispielsweise American Football, eine Kinderturn-Welt oder Wassersportangebote.

Für das leibliche Wohl sorgen rund 70 Gastronomieangebote von Falafel über veg­e­tarische Sand­wich­es, safti­ge Burg­er, Bio-Bratwurst, Hand­brot bis hin zu klas­sis­chem Kaf­fee und Kuchen.