Nina Chuba, SDP und Lottery Winners auf dem Kessel Festival: Ab heute geht die Party ab
Stuttgart - Am Wochenende findet das bekannte Kessel Festival in Stuttgart Bad Cannstatt statt. Gäste können sich auf Acts wie Carli oder Juli freuen.
Das Wochenende soll heiß werden und die Acts auf dem Festival sollen den Besuchern noch weiter einheizen.
Am Freitag startet auf der Haupttribüne Sakae ab 16 Uhr, weiter geht's mit Carli um 17 und um 18.45 Uhr mit den Lottery Winners.
Abkühlung verschaffen hoffentlich die Temperaturen bei Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), die erst um 20.30 Uhr startet.
Am Samstag treten SDP (Album "Die Wollen nur Spielen"), $oho Bani, Juli, Tiffany Aris und Aaron auf der Haupttribüne auf. Für fast jeden Musikgeschmack findet sich auf den verschiedenen Bühnen, der Kulturbühne, im Karle Kontainer Club, in Karls Tanzkutsche oder der Straßenmusikfestivalbühne etwas.
Im Sparta Sportpark lassen sich indes verschiedene sportliche Aktivitäten ausprobieren. Für die ganze Familie gibt es beispielsweise American Football, eine Kinderturn-Welt oder Wassersportangebote.
Für das leibliche Wohl sorgen rund 70 Gastronomieangebote von Falafel über vegetarische Sandwiches, saftige Burger, Bio-Bratwurst, Handbrot bis hin zu klassischem Kaffee und Kuchen.
Awareness Team hilft Gästen
"Wo geht es nach Panama?" ist das Codewort oder besser der Codesatz, mit dem Gäste sofort Hilfe bei Securitys, Sanitätsdienst, Kessel Crew oder Barpersonal erhalten.
Das Awareness Team hilft Gästen, aus unangenehmen Situation oder auch aus echten Gefahrsituationen zu entkommen.
Am Eingang gibt es außerdem mit dem Safe Space einen Ort, um sich zurückzuziehen oder auch, wenn man reden möchte.
Das Team aus einer jüngeren und einer älteren Person erkennen Gäste an gelben Warnwesten mit Panama-Aufdruck.
Bei hohen Temperaturen können die Besucher sich auf schattigen Plätzen ausruhen. Viel trinken nicht vergessen!
Für Kurzentschlossene: Tickets gibt es für Einzelpersonen für beide Tage ab 129 Euro. Obendrein gibt es ermäßigte Familientickets und VIP-Tickets.
Titelfoto: Kessel Festival GmbH & Co. KG