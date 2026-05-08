Fliegerbombe gefunden: Evakuierung in Stuttgart Nord

Stuttgart – Im Norden Stuttgarts ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Evakuierung der Bevölkerung sei im Gange, sagte ein Polizeisprecher.

Die Bombe wurde von einem Baggerfahrer auf einer Baustelle entdeckt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Fliegerbombe sei auf einer Baustelle entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe ein Baggerfahrer den Fund gemeldet.

Wie viele Menschen durch die Evakuierung betroffen sind, blieb vorerst unklar. Ein Absperrradius werde gerade eingerichtet.