Mann auf offener Straße verbrannt: Das weiß man über den Toten

Karlsruhe - Bei dem Mann, der in Karlsruhe auf einer Straße verbrannt ist , handelt es sich um einen 49-Jährigen.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstand noch an Ort und Stelle. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Er stamme den Erkenntnissen zufolge aus dem Obdachlosenmilieu, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Zeugenaussage deute darauf hin, dass der Mann früher psychisch auffällig gewesen sei.

Ob er vor dem Vorfall am Sonntagabend Drogen oder Alkohol genommen habe, werde noch geprüft.

Augenzeugen hatten den Mann nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei brennend auf einer Straße gesichtet. Dann sei er zusammengebrochen. Er starb noch an Ort und Stelle. Die Leiche wurde obduziert.

"Wir gehen von einer Selbstverbrennung aus", sagte der Sprecher. Andere mögliche Ursachen würden zwar noch geprüft, es gebe bisher allerdings keine Hinweise darauf.