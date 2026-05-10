Stuttgarts Frühlingsfest steuert auf Besucherrekord zu

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Nach drei Wochen Sause rund um Festzelte und Achterbahn geht das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zu Ende.

Von Martin Oversohl

Stuttgart - Nach drei Wochen Sause rund um Festzelte und Achterbahn geht das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zu Ende.

Das Stuttgarter Frühlingsfest könnte einen neuen Besucherrekord erzielt haben.
Das Stuttgarter Frühlingsfest könnte einen neuen Besucherrekord erzielt haben.  © Christoph Schmidt/dpa

Gespannt blicken die Veranstalter auf die Besucherzahlen. Denn das Fest war bereits zur Halbzeit auf dem besten Weg, die Erwartungen zu übertreffen.

Nach Angaben der Veranstalter wurden nach eineinhalb Wochen etwa eine Million Besucher gezählt - das ist das Niveau des Vorjahres.

Damals kamen am Ende nach offiziellen Angaben 2,2 Millionen Besucher auf den Wasen - ein klarer Rekord.

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Das 86. Frühlingsfest war am 18. April feierlich eröffnet worden.

Das Stuttgarter Frühlingsfest beeindruckt unter anderem mit Riesenrad, Achterbahn und Festzelten.
Das Stuttgarter Frühlingsfest beeindruckt unter anderem mit Riesenrad, Achterbahn und Festzelten.  © Christoph Schmidt/dpa

Nach Angaben der Veranstalter ist es das größte Frühlingsfest Europas.

Auf dem Wasen am Neckar kommen mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute zusammen.

Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa

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