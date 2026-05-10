Stuttgarts Frühlingsfest steuert auf Besucherrekord zu

Stuttgart - Nach drei Wochen Sause rund um Festzelte und Achterbahn geht das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zu Ende.

Das Stuttgarter Frühlingsfest könnte einen neuen Besucherrekord erzielt haben. © Christoph Schmidt/dpa

Gespannt blicken die Veranstalter auf die Besucherzahlen. Denn das Fest war bereits zur Halbzeit auf dem besten Weg, die Erwartungen zu übertreffen.

Nach Angaben der Veranstalter wurden nach eineinhalb Wochen etwa eine Million Besucher gezählt - das ist das Niveau des Vorjahres.

Damals kamen am Ende nach offiziellen Angaben 2,2 Millionen Besucher auf den Wasen - ein klarer Rekord.

Das 86. Frühlingsfest war am 18. April feierlich eröffnet worden.