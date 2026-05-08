Geschmacklos oder voll ins Schwarze getroffen? Stuttgarter Metzger wirbt mit Fleischkleid

Stuttgart - Ein Metzger sorgt mit seiner Werbung für Furore. In Stuttgart eröffnet bald eine "Fleisch-Boutique" am Bubenbad in Stuttgart-Ost. Dem Namen "Boutique" macht der Banner vor dem Eingang alle Ehre. Auf ihm zu sehen ist eine Frau auf dem Laufsteg im Fleischkeid.

Mit diesem Plakat macht ein Stuttgarter Metzger auf sich aufmerksam. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Auf dem Laden, der wie ein Marktstand mit Blinklicht wirkt, thront eine Kuh und verrät dem potenziellen Kunden, was es in dieser speziellen Boutique zu erwerben gibt: Fleisch und Wurstwaren.

"Jetzt wo die Kuh auf dem Dach ist, lassen wir die Katze aus dem Sack. Alle die sich auf eine Boutique mit dem feinsten Fummel aus Paris gefreut haben, müssen wir bedauerlicherweise enttäuschen.

Leider haben wir die Wurst-Theke nicht rausbekommen", schreiben die humorvollen Macher auf Instagram. Anstatt Designer-Kleider können Kunden Fleisch und Wurst erwerben.

Vor der "Fleisch-Boutique" ist ein Banner aufgestellt, auf dem eine Frau mit einem Kleid aus einem Fleischstück zu sehen ist.

Sie geht über einen Laufsteg, an dessen Rand zahlreiche Zuschauer zu sehen sind und erinnert an Lady Gaga, die 2010 von sich reden machte, als sie bei den Video-Music-Awards ein Kleid aus Fleischlappen trug.