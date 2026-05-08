Geschmacklos oder voll ins Schwarze getroffen? Stuttgarter Metzger wirbt mit Fleischkleid
Stuttgart - Ein Metzger sorgt mit seiner Werbung für Furore. In Stuttgart eröffnet bald eine "Fleisch-Boutique" am Bubenbad in Stuttgart-Ost. Dem Namen "Boutique" macht der Banner vor dem Eingang alle Ehre. Auf ihm zu sehen ist eine Frau auf dem Laufsteg im Fleischkeid.
Auf dem Laden, der wie ein Marktstand mit Blinklicht wirkt, thront eine Kuh und verrät dem potenziellen Kunden, was es in dieser speziellen Boutique zu erwerben gibt: Fleisch und Wurstwaren.
"Jetzt wo die Kuh auf dem Dach ist, lassen wir die Katze aus dem Sack. Alle die sich auf eine Boutique mit dem feinsten Fummel aus Paris gefreut haben, müssen wir bedauerlicherweise enttäuschen.
Leider haben wir die Wurst-Theke nicht rausbekommen", schreiben die humorvollen Macher auf Instagram. Anstatt Designer-Kleider können Kunden Fleisch und Wurst erwerben.
Vor der "Fleisch-Boutique" ist ein Banner aufgestellt, auf dem eine Frau mit einem Kleid aus einem Fleischstück zu sehen ist.
Sie geht über einen Laufsteg, an dessen Rand zahlreiche Zuschauer zu sehen sind und erinnert an Lady Gaga, die 2010 von sich reden machte, als sie bei den Video-Music-Awards ein Kleid aus Fleischlappen trug.
"Das Plakat von Häfele ist mal was anderes und macht neugierig. Ich werde definitiv einen Besuch abstatten und schauen, ob die Produktauswahl genauso innovativ ist", sagt Linda Huque aus Stuttgart.
Auf Instagram schreiben die Macher der Fleisch-Boutique: "Es wird anders." Neugierig machen und Auffallen will der Metzger in jedem Fall. "Wir schlachten und wursten übrigens noch selber", verspricht er zudem auch Herstellung in höchster Qualität.
Für eine Stellungnahme war der Metzger am Freitag auf TAG-Anfrage nicht zu erreichen.
Häfele ist eine Metzger-Kette aus Winnenden mit zahlreichen Filialen in Baden-Württemberg. Die Eröffnung der Fleisch-Boutique war bereits im April geplant. Durch verzögerte Umbauarbeiten wurde diese allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben.
Titelfoto: 7aktuell.de | Andreas Werner