Nach Wirbel um Fleischkleid-Werbung: Banner geklaut

Stuttgart - In Stuttgart sorgt ein Metzger für Kontroversen, weil er für seine "Fleisch-Boutique" am Bubenbad mit einem Banner wirbt, auf dem eine Frau im Fleischkleid zu sehen ist. Nun wurde das Plakat geklaut.

In der Nacht zum Sonntag wurde das Banner in der Mitte, auf dem die Frau im Fleischkleid zu sehen ist, offensichtlich geklaut. © Montage: 7aktuell.de | Andreas Werner, privat

"Zwischen 19 Uhr am Samstag und 2 Uhr in der Nacht zum Sonntag verschwand das Plakat vor der Fleisch-Boutique", berichtet Metzger Max Häfele (46).

Wer das Plakat geklaut hat, ist noch unklar. "Vielleicht jemand, der es voll klasse fand, oder halt auch nicht", mutmaßt Häfele, der kurz vor der Eröffnung seines neuen Ladens in Stuttgart-Ost steht.

Eine Frau sagte zu Häfele in Bezug auf die Werbung: "Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder zu Ihnen schicken kann." Bei anderen erhielt der Inhaber viel positiven Zuspruch für das Banner.

Häfele steht zu seiner Idee. "Ich find's einfach mal anders." Dabei ist die Idee auch aus der Not entstanden, denn schon das Plakat vorher, das Häfele als "eher langweilig" beschreibt, wurde laut ihm ebenfalls geklaut.

In einem Gespräch mit seinem Berater entstand der Fleischkleid-Einfall, beiden setzten ihn schnell um. "Die Idee ist durch die Decke gegangen", sagt der 46-Jährige.

Der Fleischkleid-Banner war nicht nur ein Hingucker in Stuttgart, sondern auch das Fleischer-Museum in Böblingen wollte es nach der Eröffnung ausstellen.