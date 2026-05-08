Evakuierung in Stuttgart-Nord: Entschärfung erfolgreich

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Spezialisten haben die bei Bauarbeiten in Stuttgart-Nord gefundene Fliegerbombe erfolgreich entschärft.

Von Markus Brachat

Stuttgart – Spezialisten haben die bei Bauarbeiten in Stuttgart gefundene Fliegerbombe erfolgreich entschärft.

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelräumdienst entschärft.
Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelräumdienst entschärft.  © Friso Gentsch/dpa

Die Bombe wurde am Mittag abtransportiert und soll in das Lager des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Abtransport könne auch die Sperrzone aufgehoben werden. Anschließend könnten die Menschen in ihre Wohnungen zurück.

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Vormittag in Stuttgart-Nord gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Baggerfahrer den Fund auf einer Baustelle gemeldet.

Die Bergung und Entschärfung des Sprengkörpers musste demnach aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich erfolgen.

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Von der anschließenden Evakuierung waren rund 1.400 Menschen betroffen. Für sie hatte die Stadt eine Notunterkunft und eine Hotline eingerichtet.

Die Stadt hatte rund um den Fundort eine Sperrzone von 250 Metern eingerichtet. Dieser umfasste auch viele Einfamilienhäuser am Rand des Stuttgarter Kessels. Auch eine Buslinie musste wegen des Funds umgeleitet werden.

Ursprungsmeldung 12.13, aktualisiert um 13.42 Uhr

Titelfoto: SDMG / Schulz

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