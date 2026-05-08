Evakuierung in Stuttgart-Nord: Entschärfung erfolgreich

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelräumdienst entschärft. © Friso Gentsch/dpa

Die Bombe wurde am Mittag abtransportiert und soll in das Lager des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Abtransport könne auch die Sperrzone aufgehoben werden. Anschließend könnten die Menschen in ihre Wohnungen zurück.

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Vormittag in Stuttgart-Nord gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Baggerfahrer den Fund auf einer Baustelle gemeldet.

Die Bergung und Entschärfung des Sprengkörpers musste demnach aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich erfolgen.

Von der anschließenden Evakuierung waren rund 1.400 Menschen betroffen. Für sie hatte die Stadt eine Notunterkunft und eine Hotline eingerichtet.