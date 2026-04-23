Engelbergtunnel: Zweite Spur wird bald wieder geöffnet

Leonberg - Für staugeplagte Autofahrer rund um den Engelbergtunnel ist es ein weiterer Grund zum Aufatmen: Seit dem Brand im Nadelöhr bei Leonberg (Kreis Böblingen) ist nur eine Fahrbahn in der Weströhre geöffnet.

Nach dem Brand in dem Tunnel westlich von Stuttgart müssen Autofahrer weiter Geduld aufbringen. Die Reparaturen in der Weströhre gehen aber Schritt für Schritt voran. © -/Autobahn GmbH/dpa

An diesem Samstag (25. April) öffnet eine weitere Spur durch die Weströhre auf der Autobahn 81.

Es seien in den vergangenen Wochen wesentliche Brandschäden repariert und die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen erneuert worden, teilt die Autobahn GmbH mit.

Durch die weitere Fahrspur sollen die Staus beim Einfädeln vor dem Tunnelportal und damit auch die Unfallgefahr reduziert werden. Auch weiterhin werden Autos nicht schneller als mit 40 Kilometern pro Stunde an der Stelle des Brandes vorbeifahren dürfen.

"Insgesamt ist dies nur ein Zwischenschritt", betonen die Betreiber. Ziel sei es, auch den dritten Fahrstreifen in der Weströhre so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Dazu müsse aber weitere Technik installiert werden. "Zum derzeitigen Zeitpunkt kann nicht seriös gesagt werden, wann das der Fall sein wird", teilt die Gesellschaft mit. "Es fehlen weiter entsprechende Ersatzteile."

