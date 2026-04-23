Engelbergtunnel: Zweite Spur wird bald wieder geöffnet

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Ein weiterer Grund zum Aufatmen am Engelbergtunnel: Seit dem Brand im Nadelöhr bei Leonberg (Kreis Böblingen) ist nur eine Fahrbahn in der Weströhre geöffnet.

Von Martin Oversohl

Leonberg - Für staugeplagte Autofahrer rund um den Engelbergtunnel ist es ein weiterer Grund zum Aufatmen: Seit dem Brand im Nadelöhr bei Leonberg (Kreis Böblingen) ist nur eine Fahrbahn in der Weströhre geöffnet.

Nach dem Brand in dem Tunnel westlich von Stuttgart müssen Autofahrer weiter Geduld aufbringen. Die Reparaturen in der Weströhre gehen aber Schritt für Schritt voran.
Nach dem Brand in dem Tunnel westlich von Stuttgart müssen Autofahrer weiter Geduld aufbringen. Die Reparaturen in der Weströhre gehen aber Schritt für Schritt voran.  © -/Autobahn GmbH/dpa

An diesem Samstag (25. April) öffnet eine weitere Spur durch die Weströhre auf der Autobahn 81. 

Es seien in den vergangenen Wochen wesentliche Brandschäden repariert und die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen erneuert worden, teilt die Autobahn GmbH mit.

Durch die weitere Fahrspur sollen die Staus beim Einfädeln vor dem Tunnelportal und damit auch die Unfallgefahr reduziert werden. Auch weiterhin werden Autos nicht schneller als mit 40 Kilometern pro Stunde an der Stelle des Brandes vorbeifahren dürfen. 

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"Insgesamt ist dies nur ein Zwischenschritt", betonen die Betreiber. Ziel sei es, auch den dritten Fahrstreifen in der Weströhre so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Dazu müsse aber weitere Technik installiert werden. "Zum derzeitigen Zeitpunkt kann nicht seriös gesagt werden, wann das der Fall sein wird", teilt die Gesellschaft mit. "Es fehlen weiter entsprechende Ersatzteile."

Was war passiert?

Durch den Engelbergtunnel fahren bis zu 140.000 Autos täglich.
Durch den Engelbergtunnel fahren bis zu 140.000 Autos täglich.  © Andreas Rometsch/KS-Images/dpa

Anfang März war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagenanhänger in dem vielbefahrenen Tunnel ausgebrannt. Das Feuer hatte die Betriebstechnik in der Weströhre auf mehreren hundert Metern zerstört.

Der ADAC Württemberg verzeichnete danach kilometerlange Rückstaus auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen. Die Umleitungsstrecke über Ditzingen und Leonberg wurde ebenfalls stark belastet. Weiterhin völlig unklar ist laut Autobahn GmbH die Höhe des Schadens.

Der Engelbergtunnel ist einer der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg mit bis zu 140.000 Fahrzeugen pro Tag. Aufgrund der hohen Verkehrsmengen wirken sich hier Störungen deutlich stärker aus als an anderen Autobahnabschnitten.

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