Rauch in Offenburger Innenstadt: Zahlreiche Feuerwehrautos im Einsatz
Offenburg - Einsatz in Offenburg: Dichter Rauch drang aus der Gustav-Rée-Anlage, die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. Was war da los?
Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen, da starker Rauch aus einem Gebäude in der Offenburger Innenstadt drang, teilte die Polizei mit.
Die Feuerwehr konnte den Rauch im Saunabereich lokalisieren. Es hielten sich dort keine Menschen auf, sodass es nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzten gibt.
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Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen, die Polizei und auch der Rettungsdienst im Einsatz. Leute, die sich in der Gustav-Rée-Anlage aufhielten, wurden nach draußen gebracht.
Titelfoto: TAG24