Sogar mit Blaulicht: Stuttgarter Polizei sichert Gänsemarsch durch Innenstadt

Der Gänsemarsch durch die Innenstadt wurde von der Stuttgarter Polizei cool gemeistert. © Polizeipräsidium Stuttgart/Instagram/dpa

Die Tiere hatten sich den Angaben der Polizei vom heutigen Dienstag zufolge wohl verlaufen und waren am gestrigen Montagmorgen im Berufsverkehr in der Stuttgarter Innenstadt auf der Fahrbahn herumgetappt.

Eine Frau rief darauf die Polizei. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, begleiteten zwei Polizisten die Gänse zurück an einen See in den Stuttgarter Schlossgarten.

Die Begleitung erfolgte zu Fuß auf dem Gehweg und dahinter im Polizeiwagen mit Blaulicht.