Staugefahr Ferienstart: Wo und wann es länger dauern kann

Stuttgart - Wer die Osterferien nicht zu Hause verbringt, sollte seine Autofahrt zu Verwandten oder in den Urlaub gut planen und sich auf den einen oder anderen Stau einstellen: Der ADAC warnt vor dem nächsten Wochenende und an den Tagen danach wieder vor vollen Autobahnen im Südwesten.

Am meisten Stau wird am Gründonnerstag erwartet, denn viele fahren nur für ein verlängertes Wochenende in den Urlaub. © Lino Mirgeler/dpa

Denn neben Baden-Württemberg beginnen auch in den meisten anderen Bundesländern die Ferien.

Der schlimmste Stau-Tag wird aus Sicht der Experten wie so oft der Gründonnerstag werden, weil viele Menschen nur über das lange Osterwochenende wegfahren.

"Eine staufreie Fahrt wird hier tagsüber kaum möglich sein", sagt Holger Bach, der Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. "Fast ganz Deutschland wird unterwegs sein." Im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr an diesem Tag laut ADAC auf 249 Stunden Stillstand und insgesamt 659 Kilometer Länge.

Ein hohes Staurisiko sieht der ADAC auch zum Ferienstart am Freitag (27. März) und dann vor allem ab mittags und bis zum frühen Abend.

Und auch am Ostermontag (6. April) dürfte der einsetzende Rückreiseverkehr erneut für volle Autobahnen in Baden-Württemberg sorgen. Das zeigt auch die Erfahrung: Laut ADAC gehörte der Ostermontag im vergangenen Jahr mit 610 Kilometern Länge zu den staureichsten Tagen in Baden-Württemberg.