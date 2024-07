Hunger und Ehrgeiz garantiert: Stuttgarter Grill-Spektakel duftet in die Welt hinaus

Als könnte man ein Bild riechen: Aus den zahlreichen Grills steigt der typische Geruch empor. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Dabei dürfen sich zahlreiche Teilnehmer aus aller Welt auf dem örtlichen Messegelände wieder einmal ihrer großen Leidenschaft hingeben.

Hierzu geben sich rund 120 Teams die "Grill-Klinke" in die Hand und haben alle mindestens zwei Ziele mit im Gepäck: Siegen und Spaß haben!

In verschiedenen Grill-Kategorien wie Ribs, Pulled Pork, Brisket und Chicken soll der Wettbewerb laut Informationen der "Sindelfinger und Böblinger Zeitung" dann so richtig an Fahrt aufnehmen.

Die erfahrene Jury nimmt jedes Gericht hinsichtlich Geschmack und Präsentation genau unter die Lupe, um am Ende das verdiente Gewinnerteam zu küren. Doch es geht um mehr als nur Wettbewerb und Gaumenschmaus: Vor Ort wird eine umfangreiche Messe mit renommierten Herstellern erwartet.