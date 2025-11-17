Kurz bevor Bahn einfährt: Mutiger Helfer zieht Rollstuhlfahrer aus Gleisbett

Stuttgart - Dramatische Szenen an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart -Stadtmitte: Ein 40-jähriger Reisender wurde am Sonntagmittag zum Lebensretter.

Der Rollstuhlfahrer fiel in das Gleisbett einer S-Bahn-Haltestelle. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Polizei stürzte ein Rollstuhlfahrer (36) gegen 13.10 Uhr offenbar ohne Fremdeinwirkung vom Bahnsteig 1 in den Gleisbereich. Der 40-Jährige, der den Vorfall beobachtete, reagierte sofort und zog den Verunfallten wieder auf den Bahnsteig.

In diesem Moment fuhr eine S-Bahn in die Haltestelle ein. Dessen Lokführer erkannte die gefährliche Situation und leitete sofort eine Notbremsung ein. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Zug den leeren Rollstuhl erfasste.

Nach derzeitigem Stand erlitt der Rollstuhlfahrer durch den Sturz eine blutende Wunde an der Hand. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.