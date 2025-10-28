Verspätungen und Zugausfälle in Stuttgart wegen Notarzteinsatz

Stuttgart - Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es am Dienstag zu Zugausfällen und Verspätungen im Stuttgarter S-Bahn-Netz.

In Stuttgart müssen Reisende am Dienstag länger auf die Bahn warten. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Betroffen sind die Linien 2 und 3, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

Die S-Bahn-Strecke zwischen Fellbach und Waiblingen war am Morgen zeitweise gesperrt. Ein Mann war zuvor von einer Stuttgarter S-Bahn in Fellbach erfasst worden und gestorben.

Wie genau sich der Unfall ereignete, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.