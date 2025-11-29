Tourengeher aus Stuttgart in Alpen geborgen

Bezau (Österreich) - Ein erfahrener Tourengeher aus Stuttgart musste mit dem Hubschrauber gerettet werden. Wie die Polizei berichtete, kam der 58-Jährige bei einer Skitour am Berlingersköpfle im Kleinwalsertal vom geplanten Weg ab, könnte aber unverletzt im österreichischen Teil der Allgäuer Alpen geborgen worden.

Der 58-Jährige wurde mit einem Helikopter aus dem Gebiet ausgeflogen. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Der Mann war allein mit guter Ausrüstung vom Parkplatz einer Hütte aus zu einer Skitour mit geplanter Route aufgebrochen. Dann sei seine Brille beschlagen, er sei auf etwa 1800 Metern Höhe fremden Spuren gefolgt und vom vorgesehenen Anstieg abgekommen, berichtete die Polizei.

Durch eine Abfahrt habe der 58-Jährige versucht, auf seine Route zurückzukehren - aber ohne Erfolg.