Winterchaos im Frühling: Zehn Lastwagen stecken im Schnee fest

Hinterzarten – Aufgrund mehrerer im Schnee steckengebliebener Lastwagen ist die B31 bei Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aktuell gesperrt.

Auf schneebedeckten Straßen sind zehn Lastwagen liegen geblieben. © Silas Stein/dpa

Die Sperrung auf Höhe der Kreuzfelsenkurve bei der Ravennaschlucht sei notwendig, damit ein Räumfahrzeug die liegengebliebenen Schlepper befreien könne, sagte eine Polizeisprecherin.

Den Angaben zufolge blockieren etwa zehn Lastwagen bereits seit den frühen Nachtstunden den Verkehr auf der Strecke zwischen Titisee-Neustadt und Freiburg.

Die Kreuzfelsenkurve ist ein empfindliches Nadelöhr im Verkehr zwischen dem Schwarzwald und Freiburg: