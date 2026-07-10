Zug entgleist im Stuttgarter Hauptbahnhof: Mehrere Gleise nicht befahrbar
Von Marc Zeilhofer
Stuttgart - Bei einer Rangierfahrt ohne Passagiere ist ein Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof entgleist.
Das Drehgestell eines Flixtrains sprang aus dem Gleis, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Derzeit können die Gleise acht bis elf aus Süden und dem Stadtteil Cannstatt kommend nicht genutzt werden. Da Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden müssen, komme es zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr.
Der Zug müsse nun wieder aufgegleist werden; das könne bis zum Nachmittag dauern, so die Deutsche Bahn. Zugeinfahrten aus Richtung Norden und dem Bahnhof Feuerbach seien derzeit von Einschränkungen nicht betroffen. Ursache könnte ein nicht beachtetes Signal gewesen sein, so die Bahnsprecherin.
Der Stuttgarter Kopfbahnhof, für den die Deutsche Bahn zuständig ist, verfügt über 16 Gleise. Insbesondere die Infrastruktur von Gleisen, Weichen und Stellwerktechnik gilt seit Jahren als marode. Deswegen kommt es dort immer wieder zu Problemen.
Wegen der Verspätung beim Milliardenprojekt Stuttgart 21, das unter anderem einen Tiefbahnhof vorsieht, muss der Kopfbahnhof nach jetzigen Planungen noch mindestens bis Mitte 2032 in Betrieb bleiben.
Titelfoto: Uli Deck/dpa