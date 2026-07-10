Zug entgleist im Stuttgarter Hauptbahnhof: Mehrere Gleise nicht befahrbar

Es könne bis zum Nachmittag dauern, bis der Zug wieder auf den Gleisen steht. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Das Drehgestell eines Flixtrains sprang aus dem Gleis, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Derzeit können die Gleise acht bis elf aus Süden und dem Stadtteil Cannstatt kommend nicht genutzt werden. Da Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden müssen, komme es zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr.

Der Zug müsse nun wieder aufgegleist werden; das könne bis zum Nachmittag dauern, so die Deutsche Bahn. Zugeinfahrten aus Richtung Norden und dem Bahnhof Feuerbach seien derzeit von Einschränkungen nicht betroffen. Ursache könnte ein nicht beachtetes Signal gewesen sein, so die Bahnsprecherin.

Der Stuttgarter Kopfbahnhof, für den die Deutsche Bahn zuständig ist, verfügt über 16 Gleise. Insbesondere die Infrastruktur von Gleisen, Weichen und Stellwerktechnik gilt seit Jahren als marode. Deswegen kommt es dort immer wieder zu Problemen.