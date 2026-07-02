Brand in Stuttgarter Keller: Zwei Verletzte

Stuttgart-Münster - Bei einem Brand in Stuttgart-Münster wurden am Mittwochabend zwei Menschen verletzt.

Auch eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten verletzt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 17.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in einem Keller eines Wohnhauses in der Austraße gerufen.

Aus einem Kellerfenster drang starker Rauch. Ein Bewohner des vierstöckigen Hauses hatte dieses bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Bewohner und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehrfrau, die ebenfalls in eine Klinik gebracht wurde.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller und stellte sicher, dass sich in den darüberliegende Wohnungen keine Mengen aufhalten.