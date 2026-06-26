Public Viewing in der Kirche: Hier könnt Ihr in Stuttgart kühl mitfiebern

Stuttgart - Fußballtrikots, Bier und Fanjubel. Was nach einem Biergarten klingt, findet in der gut gekühlten evangelischen Stadtkirche im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt statt.

In der kühlen Kirche können sich Fans außerdem mit Getränken abkühlen. © Christoph Schmidt/dpa

Dort kann am Montag auch das nächste WM-Spiel der deutschen Mannschaft bei einer Public-Viewing-Runde verfolgt werden.

Fußball und Kirche - passt das zusammen? Für Pfarrer Alexander Stölzle auf jeden Fall. "Fußball bringt Millionen von Menschen zusammen, das ist auch die Idee von Kirche." Bisher wurden dort alle Deutschlandspiele ausgestrahlt.

"Wir gehen fest davon aus, dass Deutschland Weltmeister wird, daher zeigen wir natürlich bis zum Finale alle Spiele."

In dem Kirchengebäude ist es angenehm kühl, ohne dass besonders nachgeholfen werden muss. Im hinteren Teil werden kalte Getränke verkauft. Wegen der vielen positiven Rückmeldungen möchte die Stadtkirche neben den Deutschlandspielen noch weitere Turniere ausstrahlen. Absprachen dafür würden laufen, so Pfarrer Stölzle.

Zum ersten Public Viewing erschienen mehr als 200 Besucher und auch die Folgespiele waren trotz später Uhrzeit gut besucht. Das Angebot richte sich an alle, die Interesse haben, vorbeizukommen, so Pfarrer Stölzle.