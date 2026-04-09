Lufthansa-Streik trifft Flüge von und nach Stuttgart

Stuttgart - Vom Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa ist wahrscheinlich auch der Flughafen Stuttgart betroffen.

Am Stuttgarter Flughafen kommt es zu Einschränkungen. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Für Freitag seien im regulären Flugplan fünf Flüge nach Frankfurt und fünf Flüge von Frankfurt nach Stuttgart geplant sowie nach München vier Abflüge und vier Ankünfte, teilte eine Sprecherin des Airports mit. "Stand jetzt haben wir keine anderen Informationen dazu."

Sollte es Änderungen geben, informiere die Airline ihre Kunden üblicherweise auch direkt. Reisende, die betroffen sein könnten, sollten den Status ihres Fluges online checken oder sich mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.

Die Flugbegleiter sind am Freitag von 0.01 Uhr bis 22 Uhr zum Ausstand aufgerufen, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte. "Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es.

Das sind die Drehkreuze der Lufthansa, zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle. Bestreikt werden laut Gewerkschaft außerdem alle Abflüge der Lufthansa CityLine von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.