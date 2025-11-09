Meer aus Lichtern: So lief die lange Einkaufsnacht in Stuttgart

Stuttgart - Ein Meer aus Lichtern, volle Einkaufstüten und eine pulsierende Innenstadt: Die lange Einkaufsnacht " Stuttgart leuchtet" hat am Samstag erneut Tausende von Besuchern in die City gelockt.

Hunderte Besucher bestaunten am Samstagabend den Stuttgarter Königsbau. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Bis 22 Uhr hatten die Geschäfte in der gesamten Innenstadt geöffnet und boten zusammen mit einem eindrucksvollen Rahmenprogramm ein besonderes Einkaufserlebnis. Denn das Motto "Stuttgart leuchtet" wurde wörtlich genommen.

Hauptattraktion war die beeindruckende Beleuchtung des Königsbaus. Ab 18 Uhr wurde die historische Fassade in ein wechselndes Farbenspiel getaucht. Als besonderes Highlight konnten Besucher in diesem Jahr sogar mittels "Live-Message" eigene Grüße und Botschaften an das Gebäude projizieren lassen.

Aber nicht nur der Königsbau strahlte. Für eine fast magische Atmosphäre sorgte das "Ballonglühen" am Stuttgarter Eckensee. Von 19 bis 20 Uhr erhoben sich dort die Heißluftballons und leuchteten im Takt zur Musik.