Reizgas-Einsatz an Stuttgarter Schule: Neun Verletzte
Von Klaas Seißer
Stuttgart - In der Klingenbachschule in Stuttgart sind neun Menschen durch versprühtes Pfefferspray verletzt worden.
Alle neun konnten vor Ort versorgt werden und mussten nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.
Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude der Grund- und Hauptschule.
Messungen danach ergaben, dass keine Gefahr mehr besteht. Wer das Pfefferspray versprüht hat, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Andreas Werner