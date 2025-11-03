Reizgas-Einsatz an Stuttgarter Schule: Neun Verletzte

Stuttgart - In der Klingenbachschule in Stuttgart sind neun Menschen durch versprühtes Pfefferspray verletzt worden.

Die Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst rückten im Großeinsatz an. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Alle neun konnten vor Ort versorgt werden und mussten nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude der Grund- und Hauptschule.