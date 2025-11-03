Reizgas-Einsatz an Stuttgarter Schule: Neun Verletzte

Die Feuerwehr rückt am Morgen zu einer Stuttgarter Schule aus. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten behandelt werden.

Von Klaas Seißer

Stuttgart - In der Klingenbachschule in Stuttgart sind neun Menschen durch versprühtes Pfefferspray verletzt worden.

Die Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst rückten im Großeinsatz an.

Alle neun konnten vor Ort versorgt werden und mussten nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude der Grund- und Hauptschule.

Messungen danach ergaben, dass keine Gefahr mehr besteht. Wer das Pfefferspray versprüht hat, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

