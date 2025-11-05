Neuer Stadtteil in Stuttgart: Mega-Projekt kostet über 1,2 Milliarden Euro

Stuttgart - Das größte Stadtentwicklungsprojekt Stuttgarts der vergangenen 100 Jahre wird konkret: Erstmals wurde eine detaillierte Kostenprognose für "Stuttgart Rosenstein" veröffentlicht.

Mit positiven ökonomischen Effekten des neuen Stadtteils ist im nächsten und übernächsten Jahrzehnt zu rechnen. © Arnim Kilgus/Stadt Stuttgart

Auf den 85 Hektar frei werdenden Gleisflächen des Hauptbahnhofs soll der neue Stadtteil entstehen. Für die Planung, den Rückbau der Gleisanlagen und die Erschließung der neuen Quartiere rechnet die Stadt mit Gesamtausgaben zwischen 1,2 und 1,6 Milliarden Euro.

Laut einer Mitteilung soll Rosenstein ein lebendiger Stadtteil werden, der Wohnraum, Arbeitsplätze, soziale Infrastruktur sowie kulturelle Angebote schafft.

Geplant ist Wohnraum für rund 10.000 Menschen, was dem Umfang eines Stadtbezirks wie Wangen oder Hedelfingen entspricht.

Insgesamt sollen 4700 bis 5700 neue Wohnungen entstehen.