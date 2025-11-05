Neuer Stadtteil in Stuttgart: Mega-Projekt kostet über 1,2 Milliarden Euro
Stuttgart - Das größte Stadtentwicklungsprojekt Stuttgarts der vergangenen 100 Jahre wird konkret: Erstmals wurde eine detaillierte Kostenprognose für "Stuttgart Rosenstein" veröffentlicht.
Auf den 85 Hektar frei werdenden Gleisflächen des Hauptbahnhofs soll der neue Stadtteil entstehen. Für die Planung, den Rückbau der Gleisanlagen und die Erschließung der neuen Quartiere rechnet die Stadt mit Gesamtausgaben zwischen 1,2 und 1,6 Milliarden Euro.
Laut einer Mitteilung soll Rosenstein ein lebendiger Stadtteil werden, der Wohnraum, Arbeitsplätze, soziale Infrastruktur sowie kulturelle Angebote schafft.
Geplant ist Wohnraum für rund 10.000 Menschen, was dem Umfang eines Stadtbezirks wie Wangen oder Hedelfingen entspricht.
Insgesamt sollen 4700 bis 5700 neue Wohnungen entstehen.
Baubeginn für "Stuttgart Rosenstein" in den 2030er-Jahren
Die Realisierung des Mega-Projekts ist an einen klaren Zeitplan geknüpft, der direkt von der Fertigstellung des Bahnprojekts Stuttgart 21 abhängt. Nach der geplanten vollständigen Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs Mitte 2027 sollen die Freimachungs- und Erschließungsarbeiten zügig beginnen.
Im Jahr 2030 können dann die ersten Hochbaumaßnahmen, also der Bau der ersten Gebäude, schrittweise starten. Die Gesamtfertigstellung des Stadtteils wird Anfang 2040 anvisiert.
"Stuttgart Rosenstein zu entwickeln, ist eine langfristige Investition", teilte die Stadt mit.
Nach der vollständigen Fertigstellung des Stadtteils werden zusätzliche Steuereinnahmen von rund 35 Millionen Euro pro Jahr prognostiziert.
Titelfoto: Arnim Kilgus/Stadt Stuttgart