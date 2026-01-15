Millionen gegen Dreck: Stuttgart startet große Sauberkeits-Offensive

Stuttgart - Trotz angespannter Haushaltslage will Stuttgart im neuen Jahr ein deutliches Zeichen für mehr Stadtsauberkeit setzen. Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper (64, CDU ) hat dazu ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt.

In der Landeshauptstadt sollen mobile Reinigungstrupps eingesetzt werden. (Archivfoto) © LICHTGUT/Leif Piechowski/Stadt Stuttgart

Da die Sauberkeit im öffentlichen Raum für viele Bürgerinnen und Bürger ein zentrales Anliegen ist, investiert die Stadt in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 2,5 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die personelle Verstärkung der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS).

Mobile Reinigungstrupps sollen die reguläre Straßenreinigung ergänzen und dort eingreifen, wo akuter Handlungsbedarf besteht. Diese spezialisierten Mitarbeiter der AWS, sogenannte "Müll-Sheriffs", sollen im Laufe des Jahres 2026 ihren Dienst aufnehmen und in enger Abstimmung mit dem städtischen Vollzugsdienst gegen illegale Müllablagerungen vorgehen.

Für das achtlose Wegwerfen von Abfall oder das illegale Abstellen von Sperrmüll drohen laut Stadt künftig saftige Bußgelder zwischen 100 und 1000 Euro.

Auch dem Problem der illegalen Graffiti widmet sich die Stadtverwaltung verstärkt. Von den jährlichen Zusatzmitteln sind 100.000 Euro speziell dafür reserviert, private Hauseigentümer bei der Entfernung von Schmierereien zu unterstützen.

Dies gilt insbesondere für Gebäude, deren Zustand das öffentliche Erscheinungsbild massiv beeinträchtigt.