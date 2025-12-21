Nach Evakuierung: Hauptbahnhof Stuttgart wieder freigegeben

Stuttgart - Aufatmen in Stuttgart ! Der Hauptbahnhof wurde am Samstag wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert. Wenige Stunden später konnte die Polizei schließlich Entwarnung geben.

Die Polizei räumte am Samstagabend den Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines auffälligen Gepäckstücks. Der Zugverkehr wurde für einige Stunden eingestellt. © Marijan Murat/dpa

"Der Einsatz ist abgeschlossen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am späten Abend.

Die Bundespolizei war zuvor mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, nachdem ein verdächtiges Gepäckstück entdeckt worden ist. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der Zugverkehr wurde daraufhin im oberen Teil des Bahnhofs eingestellt. Die S-Bahnen verkehrten aber normal weiter.

Eine Gefahr für Reisende hätte zu keinem Zeitpunkt bestanden, heißt es weiter.

Vier Stunden lang hatten die Einsatzkräfte das Gepäckstück untersucht.