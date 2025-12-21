Nach Evakuierung: Hauptbahnhof Stuttgart wieder freigegeben
Von Jan Christoph Freybott, Anne-Sophie Mielke
Stuttgart - Aufatmen in Stuttgart! Der Hauptbahnhof wurde am Samstag wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert. Wenige Stunden später konnte die Polizei schließlich Entwarnung geben.
"Der Einsatz ist abgeschlossen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am späten Abend.
Die Bundespolizei war zuvor mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, nachdem ein verdächtiges Gepäckstück entdeckt worden ist. Zuvor hatte der SWR berichtet.
Der Zugverkehr wurde daraufhin im oberen Teil des Bahnhofs eingestellt. Die S-Bahnen verkehrten aber normal weiter.
Eine Gefahr für Reisende hätte zu keinem Zeitpunkt bestanden, heißt es weiter.
Vier Stunden lang hatten die Einsatzkräfte das Gepäckstück untersucht.
Auch wenn der Inhalt als nicht alltäglich beschrieben worden ist, sei er ungefährlich gewesen.
Nähere Angaben zum Inhalt des Gepäckstückes machte die Polizei nicht.
Originalartikel vom 20. Dezember, um 21.39 Uhr, zuletzt aktualisiert am 21. Dezember, um 7.17 Uhr.
