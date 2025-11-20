Nach Hunde-Biss-Attacken: Zwei Mädchen verletzt

Rheinfelden/Mannheim - In Baden-Württemberg ereigneten sich gleich zwei Vorfälle, bei denen Minderjährige von Hunden gebissen und dabei verletzt wurden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Auf einem Spielplatz in Rheinfelden (Kreis Lörrach) wurde ein fünfjähriges Mädchen von einem Schäferhund in den Unterarm gebissen - sie war ihrer Schwester entgegengerannt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Eingangsbereich des Spielplatzes war in dem Moment auch ein 16-Jähriger mit seinem neun Monate alten Schäferhund unterwegs, das Tier schnappte zu. Das Kind konnte ambulant behandelt werden.

Außerdem soll der Hund noch einem Fußgänger in die Jacke gebissen haben, der Mann war bei Eintreffen der Polizei am Dienstag aber nicht mehr vor Ort.