Naschen und genießen: Das größte Schoko-Festival Deutschlands startet
Tübingen - Das internationale Schokoladenfestival "chocolART" verwandelt die Tübinger Altstadt wieder in Deutschlands größte Schoko-Erlebniswelt.
Vom 2. bis zum 7. Dezember präsentieren rund 100 Spitzen-Chocolatiers und Manufakturen aus aller Welt ihre Handwerkskunst. Das Angebot reicht von klassischen Tafeln und feinen Pralinen bis hin zu kreativen Trinkschokoladen.
In diesem Jahr spielen auch Themen wie Fair Trade und vegane Alternativen eine zentrale Rolle, um allen Genussansprüchen gerecht zu werden.
Laut Veranstalter rundet ein umfangreiches Rahmenprogramm, darunter die kunstvolle Beleuchtung der Fachwerkhaus-Fassaden und Schauvorführungen im "chocolateROOM", das Event ab.
Ein wichtiger Aspekt für die diesjährigen Besucher ist jedoch die Preisentwicklung. Die Gäste müssen sich an den Ständen wohl auf höhere Preise einstellen, da die Rohstoffpreise für Kakao auf dem Weltmarkt erheblich gestiegen sind.
Der Eintritt zum Marktgelände selbst ist jedoch weiterhin frei.
Es kann bis in die Abendstunden genascht werden
Wer das Festival besuchen möchte, sollte die unterschiedlichen Öffnungszeiten im Blick behalten. Der Startschuss fällt am Dienstag (2. Dezember) mit der Eröffnung um 13 Uhr.
Von Mittwoch bis Freitag sind die Stände jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Highlight ist der Samstag, an dem im Rahmen der langen Einkaufsnacht von 10 bis 22 Uhr genascht und geshoppt werden kann.
Zum Abschluss am Sonntag öffnet die "chocolART" noch einmal von 11 bis 18 Uhr ihre Tore.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa