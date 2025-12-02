Naschen und genießen: Das größte Schoko-Festival Deutschlands startet

Tübingen - Das internationale Schokoladenfestival "chocolART" verwandelt die Tübinger Altstadt wieder in Deutschlands größte Schoko-Erlebniswelt.

Besucher des Festivals können sich über jede Menge Leckereien freuen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Vom 2. bis zum 7. Dezember präsentieren rund 100 Spitzen-Chocolatiers und Manufakturen aus aller Welt ihre Handwerkskunst. Das Angebot reicht von klassischen Tafeln und feinen Pralinen bis hin zu kreativen Trinkschokoladen.

In diesem Jahr spielen auch Themen wie Fair Trade und vegane Alternativen eine zentrale Rolle, um allen Genussansprüchen gerecht zu werden.

Laut Veranstalter rundet ein umfangreiches Rahmenprogramm, darunter die kunstvolle Beleuchtung der Fachwerkhaus-Fassaden und Schauvorführungen im "chocolateROOM", das Event ab.

Ein wichtiger Aspekt für die diesjährigen Besucher ist jedoch die Preisentwicklung. Die Gäste müssen sich an den Ständen wohl auf höhere Preise einstellen, da die Rohstoffpreise für Kakao auf dem Weltmarkt erheblich gestiegen sind.

Der Eintritt zum Marktgelände selbst ist jedoch weiterhin frei.