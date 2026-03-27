Nach tödlichen Unfall: 10 Jahre später öffnet Marienschlucht wieder

Bodman-Ludwigshafen - Sie gilt als schönste Schlucht am Bodensee und war mehr als ein Jahrzehnt gesperrt: Nach umfassender Sanierung der Marienschlucht können Besucher am kommenden Samstag ab 10 Uhr wieder auf Erkundungstour gehen. Die Touristenattraktion kostet nach wie vor keinen Eintritt.

Fast elf Jahre nach dem Erdrutsch mit einer Toten und einem Schwerverletzten wird die Schlucht wiedereröffnet. © Patrick Seeger/dpa/dpa

Auslöser der langen Sperrung war ein schwerer Erdrutsch im Mai 2015. Dabei kam eine Wanderin ums Leben, ihr Partner wurde schwer verletzt. Teile des alten Wegs wurden zerstört. Danach blieb die Schlucht aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Dass es bis zur Wiedereröffnung fast elf Jahre dauerte, lag nicht nur am aufwendigen Neubau, sondern auch an hohen Anforderungen an die Sicherung des Geländes. Jetzt führt ein neuer Steg aus Stahl durch das Naturwunder.

An einem Tag der offenen Schlucht wird die Attraktion am Samstag wieder geöffnet - und es gibt es Führungen, Infostände und Verpflegung an mehreren Punkten. Bereits am Freitag ist ein kleiner nicht öffentlicher Festakt geplant.

Mehr als 280 Stufen, fünf Aussichtsplattformen und rund 56 Höhenmeter führen durch die Schlucht – vorbei an steilen Felswänden, entlang des tosenden Bachlaufs und mit eindrucksvollen Blicken auf den Bodensee.