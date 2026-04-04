Nichts vor an Ostern? Stuttgart-21-Baustelle öffnet ihre Tore

Stuttgart - Seit Jahren leben die Stuttgarter mit einer Mega-Baustelle mitten im Zentrum ihrer Stadt - nun können Neugierige die Stuttgart-21-Baustelle erneut über Ostern erkunden und besichtigen.

Der neue Tiefbahnhof von Stuttgart wird derzeit noch gebaut. © Christoph Schmidt/dpa

Für die Tage der offenen Baustelle ist der Komplex von Karsamstag bis Ostermontag von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Route auf dem Baustellengelände führt die Besucher unter anderem in den sogenannten Bonatzbau.

Das alte denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude wird komplett saniert und soll später laut Bahn Geschäfte und Gastronomie beherbergen, zudem ist ein Hotel geplant.

Im vergangenen Herbst war Richtfest, in diesem Jahr sollen nach früheren Angaben der Bahn die Fassade fertig sowie Rolltreppen und Aufzüge eingebaut werden.

Danach führt der Rundgang auch über das Dach des neuen Tiefbahnhofs, auf dem die Besucher die charakteristischen Lichtaugen von oben anschauen können. Und auch die Halle des neuen Tiefbahnhofs können Besucher von einem Verteilersteg aus von oben betrachten.

Außerdem gibt es wie in jedem Jahr viele Stände, an denen etwa die Technik des digitalen Knotens, das geplante neue Stadtviertel Rosenstein oder weitere Anschlussprojekte erklärt werden.