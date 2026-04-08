Offenes Ohr für Stuttgart: So sichert Ihr Euch ein persönliches Gespräch mit dem OB

Stuttgart - Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper (64, CDU ) setzt im Jahr 2026 auf ein völlig neues Dialogformat: Unter dem Motto "Von neun bis neun" öffnet er an drei Samstagen im Jahr das Stuttgarter Rathaus für einen persönlichen Austausch.

Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper (64, CDU) will den persönlichen Austausch mit der Bürgerschaft stärken. © Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart

Von 9 Uhr bis 21 Uhr haben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Gelegenheit, ihre Anliegen, Sorgen und Vorschläge direkt beim Stadtoberhaupt vorzubringen.

Der OB wolle wissen, was die Menschen im Alltag bewegt und wo der Schuh drückt. "Der direkte Austausch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern ist mir sehr wichtig, da man im persönlichen Gespräch vieles erfahren und lernen kann", erklärt Nopper.

Das Format soll dabei über die klassischen Beteiligungsangebote hinausgehen und einen echten Dialog bieten. Die Gespräche finden in entspannter Atmosphäre im Konferenzraum des Oberbürgermeisters statt.

Um möglichst vielen Bürgern gerecht zu werden, sind für die Sprechstunde Einzelgespräche von maximal 15 Minuten vorgesehen. Da der Andrang voraussichtlich groß sein wird, ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Die Termine im Überblick: