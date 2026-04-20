Pfoten hoch: Stuttgarter Museum lässt Hunde in die Welt der Illusionen

Stuttgart - Normalerweise müssen Vierbeiner draußen bleiben, wenn es um Kunst und Kultur geht. Doch das Museum der Illusionen in Stuttgart macht eine Ausnahme: Beim "Pfotentag" dürfen Hunde ihre Besitzer begleiten und Teil der optischen Täuschungen werden.

Tolle Aktion: Das Museum spendet einen Teil der Einnahmen an den lokalen Tierschutz. © Instagram/museumderillusionen_stuttgart

Das Museum am Mailänder Platz ist bekannt für seine interaktiven Stationen, die die menschliche Wahrnehmung austricksen. Am Pfotentag können Besitzer ihre Vierbeiner in Szenen setzen, die auf Fotos völlig surreal wirken.

Ob der Hund plötzlich riesig neben seinem winzigen Herrchen wirkt oder an der Decke zu laufen scheint – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass die Hunde während des gesamten Besuchs an der Leine geführt werden müssen und sich in der ungewohnten Umgebung wohlfühlen sollten.

Da die Teilnehmerzahl für den Pfotentag begrenzt ist, um Stress für die Tiere zu vermeiden, ist eine Buchung vorab zwingend erforderlich.

Der nächste Termin ist für Donnerstag, den 30. April 2026, angesetzt. Hierfür sind spezielle Zeitfenster buchbar. Die letzten Tickets können über die Webseite ergattert werden.